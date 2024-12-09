Boa Morte\'nin Golüyle Kayserispor Kazandı

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Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ligde geride kalan 15. hafta sonunda 15 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda Boa Morte, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından gol sevinci yaşadı. Dün oynanan Alanyaspor maçında sahaya 11'de çıkan Aylton Boa Morte, karşılaşmanın 51. dakikasında Kartal Kayra Yılmaz'ın asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren isim oldu.

Aylton Boa Morte attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Boa Morte geride kalan 15. hafta sonunda 13 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. - KAYSERİ