Bocce Milli Takımı, Dünya Şampiyonası İçin Hazır

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Bocce Milli Takımı, Fransa'nın Dijon kentinde 5-8 Aralık'ta düzenlenecek Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda yeni başarılara odaklandı.

Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda başarı ivmesini yükselten Bocce Milli Takımı, Dijon kentinde 48 ülkenin katılacağı şampiyonaya Mersin'deki Toroslar Bocce Tesisi'nde hazırlandı.

Organizasyona katılacak ay-yıldızlı sporcular Mesut Duruk, Yusuf Ekinci, Rıdvan Kırmızıçolak ve Turan Işıkfener petank şampiyonasında üçlü takımlar ve altın nokta disiplinlerinde mücadele edecek.

Milli sporcular, organizasyondan madalya ile dönerek bocce sporunda yeni zaferler elde etmeyi hedefliyor.

"Oradan madalya alıp geleceğiz"

Bocce Milli Takımı Antrenörü Niyazi Kutlay, AA muhabirine, şampiyona için Mersin'de güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Sporcuların organizasyona hazır olduğunu dile getiren Kutlay, bu organizasyonda bir ilke imza atmak istediklerini vurguladı.

Petank branşının erkekler üçlü takımlarında şimdiye kadar madalyanın alınmadığını belirten Kutlay, şöyle devam etti:

"Amacımız erkekler üçlü takımlarında ilk madalyayı ülkemize getirmek. Altın noktada da şansımız yüksek. Zaten gittiğimiz şampiyonalarda altın noktada ilk 4'e kendimizi atıyoruz. Şampiyonaya hazırız. Sporcularımız çok yetenekli, birbirlerini küçük yaştan beri tanıyorlar ve bu büyük avantaj. Başarılı olacağımıza eminim. Oradan madalya alıp geleceğiz."

Kutlay, federasyonlarının önemli çalışmalar yaptığını ve boccede daha iyi noktalara geleceklerini ifade etti.

Son yıllarda alınan başarılar için büyük emek verildiğini anlatan Kutlay, "Tecrübe birikimiyle volo, raffa ve petank disiplinlerinde çıta yüksek yerlere geldi. Hayal ederseniz başarırsınız. 2026'da Akdeniz Oyunların'da da ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Milli sporcular madalyaya odaklandı

Milli bocceci Turan Işıkfener de Fransa'da Türkiye'yi temsil edeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Takım arkadaşlarıyla güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Turan, "Güzel bir çalışma ortamı oldu. Bir ilki başararak ülkemize altın madalyayı getirmek istiyoruz. Altın nokta yarışlarında da ülkemi temsil edeceğim. O yarış biraz zor ama derece almayı planlıyoruz." dedi.

Mesut Duruk da iyi bir şekilde hazırlandıkları şampiyondan madalyayla döneceklerini kaydetti.