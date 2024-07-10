Bocce Milli Takımı Oyuncusu Selma Kalanç, Hem Tıp Eğitimi Alıyor Hem de Madalyalar Kazanıyor - Son Dakika
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Spor

Bocce Milli Takımı Oyuncusu Selma Kalanç, Hem Tıp Eğitimi Alıyor Hem de Madalyalar Kazanıyor

Selma Kalanç, tıp öğrenimine devam ederken Bocce Milli Takımı'nda başarılı bir sporcu olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 43 madalya kazandı. Disiplinli bir şekilde hem spor kariyerini hem de tıp eğitimini sürdüren Kalanç, bocce sporunun stratejik düşünme ve konsantrasyon yeteneklerinin tıp eğitimine olumlu etkisini vurguladı. Selma Kalanç, önümüzdeki Dünya Raffa Şampiyonası'nda milli takımı temsil etmeyi hedefliyor.

10.07.2024 11:09
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Bocce Milli Takımı oyuncusu Selma Kalanç, tıp öğrenimine devam ederken bocce antrenmanlarını da aksatmıyor.

Bocce sporunun alt kategorileri olan raffa ve volo ile de ilgilenen 21 yaşındaki milli sporcu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 43 madalya kazandı.

Günlük yoğun programına rağmen antrenmanlarını aksatmayan Selma Kalanç, disiplinli şekilde hem spor kariyerini hem de Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini sürdürüyor.

Bu yıl üçüncü sınıfa geçen Selma Kalanç, AA muhabirine, bocce sporunun gerektirdiği stratejik düşünme ve konsantrasyon yeteneklerinin tıp eğitiminde olumlu etkisi olduğunu söyledi.

Bocce ile lisede beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir sayesinde tanıştığını belirten Selma, 2014'te Kamboçya, 2021'de de İspanya'da Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı.

Tıp eğitiminin yanında sporla uğraşmanın hayatına disiplini soktuğunu dile getiren genç sporcu, "Amasya'dayım, hafta sonu antrenman için Alaçam'a geliyorum. Hem mental hem yol olarak yoruyor, kendinize çok fazla vakit ayıramıyorsunuz ama kazandıktan sonraki sevinci ayrı oluyor." ifadelerini kullandı.

Önlerinde Dünya Raffa Şampiyonası için milli takım seçmesi bulunduğuna işaret eden Selma Kalanç, ay-yıldızlı ekibe seçilip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini vurguladı.

Tıp fakültesini kazandığında çevresindekilerin sporu bırakmasını, eğitimle sporu birlikte yürütemeyeceğini söylediklerine dikkati çeken Selma, şunları kaydetti:

"İnsan istedikten sonra başaramayacağı bir şey yok. İnsanlardan istediğim, sadece destek olsunlar. Bunların beraber de yürüyebileceğini bilsinler. Özellikle sporculara derslerinde zayıf gözüyle bakılıyor ama öyle değil. Bunun en büyük örneği benim. Tıp okuyup futbolla uğraşan arkadaşlarım da var. Spor sayesinde ilk defa uçağa bindim, köyde büyüdüm, küçük bir çerçeveden büyük bir ufka bakma fırsatı buldum. Spor, birçok şeyin önünü açıyor. Spor olmasaydı hayatımda, belki de akademik olarak başarılı olamazdım. Boş vaktimi bir şeyle doldurduğum zaman kalan vaktimde ders çalışmak için kendimi planlıyorum. Daha disiplinli olmayı sağlıyor."

"Selma Kalanç, küçük yaş gruplarına rol model oluyor"

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir ise sporla eğitimin bir arada yürüyebileceğinin en büyük örneğinin Selma Kalanç olduğunu söyledi.

Küçük bir ilçeden 17 milli sporcu çıkarttıklarının altını çizen Bozdemir, "17 sporcunun liseyi bitirenlerinin hepsi üniversiteli. Amacımız hem sporu hem eğitimi bir arada yürütmek. Onun için sporcularımızın eğitim durumlarını da takip ediyoruz. İlçemizi, ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Selma Kalanç, küçük yaş gruplarına rol model oluyor." diyen Bozdemir, "Bir öğrencinin tıp kazanması bizim için çok güzel bir şey. 'Bitirdiğim zaman takımın doktoru olacağım.' dedi. O bizi daha da gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bocce Milli Takımı Oyuncusu Selma Kalanç, Hem Tıp Eğitimi Alıyor Hem de Madalyalar Kazanıyor - Son Dakika

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