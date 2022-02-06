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Bocce sporcularından önemli başarı - Son Dakika

Bocce sporcularından önemli başarı

06.02.2022 08:13
Bocce sporcularından önemli başarı

Ankara'da düzenlenen Bocce 3. lig müsabakalarında Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bocce sporcuları 2. oldu.

Ankara'da düzenlenen Bocce 3. lig müsabakalarında Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bocce sporcuları 2. oldu.

TBBDF'nin 2022 takviminde yer alan Bocce 3. lig müsabakalarında 14 takım kıyasıya mücadele etti. Lig müsabakaları sonucunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 1., Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü 2., Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü 3. olarak 2. lige çıkmaya hak kazandı.

Gerçekleştirilen müsabakalarda Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü akademisyenlerden Öğr. Gör. Onur Akman ve Arş. Gör. Cansu Nur Işıldak'ın yanı sıra yüksek lisans öğrencisi Özcan Acar temsil etti. - BAYBURT

Bocce sporcularından önemli başarı

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Bayburt Üniversitesi, gençlik, Ankara, TBBDF, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bocce sporcularından önemli başarı - Son Dakika Spor


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