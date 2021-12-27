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Boccenin "İhtiyar Delikanlılar"ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor - Son Dakika

Boccenin "İhtiyar Delikanlılar"ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor

27.12.2021 11:05
Boccenin "İhtiyar Delikanlılar"ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen Huzur Bocce Ligi finallerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Osmaniye Özden Huzurevi takımı, Avrupa hedefi için çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen Huzur Bocce Ligi finallerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Osmaniye Özden Huzurevi takımı, Avrupa hedefi için çalışıyor.

Osmaniye Özden Huzurevi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aktif Yaşlanma" projesi kapsamında 2016'da kurulan ve sporcularının en genci 65 yaşında olan bocce takımı, katıldığı müsabakalardan dereceyle dönüyor.

Huzur Bocce Ligi'nde daha önce 1'er ikincilik ve beşincilik elde eden "İhtiyar Delikanlılar" takımı, 30 Kasım-2 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen final etabında 24 rakibini geride bırakarak şampiyon oldu.

Elde ettiği başarıyla motivasyonu daha da artan ve hedefini yükselten ekip, adını Avrupa'da duyurabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Oguzhan: "Kupayı Osmaniye'ye getirdik"

Takım antrenörü Davut Oğuzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aktif Yaşlanma" projesi sayesinde 2016'da huzurevi sakinlerini bocce sporuyla tanıştırdıklarını aktardı.

Huzur Bocce Ligi'nin kurulduğu 2017'de takım olarak Türkiye ikincisi olduklarını ifade eden Oğuzhan, "Lige katıldığımız ilk yılda ikinci olmamızın ardından çalışmalarımıza hız verdik. 2018'de Türkiye 5'inciliği elde ettik. 2019'da yine şampiyonaya gittik. 2020'de pandemi nedeniyle lige ara verildi. Bu sene Türkiye şampiyonası ön elemesine 117 takım katıldı. Biz Akdeniz bölge birincisi olarak şampiyonaya katıldık. 24 zorlu takım arasından şampiyon çıkarak kupayı Osmaniye'ye getirdik." diye konuştu.

Avrupa'daki huzurevlerinde de bu sporun yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar olduğunu dile getiren Oğuzhan, "Oralarda da ligler kurulacak. Daha sonra lig birincileri Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Ardından da Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Takımımız ve sahamız hazır. Hedefimiz Avrupa. Osmaniye'yi, Türkiye'yi Avrupa'da da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ondan sonra dünya şampiyonluğu için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Davut Oğuzhan, şu an takımda 6 oyuncunun bulunduğunu, yeni gelen ve mevcut huzurevi sakinlerinden yeteneği olanları takıma kazandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Çakır: "Böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştım"

Takım kaptanı 70 yaşındaki Yakup Çakır, 5 yıllık emeklerinin karşılığını şampiyon olarak aldıklarını vurguladı.

Şampiyonluğu tatmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Çakır, "Arkadaşlarımla birlikte şampiyonluğa inandık ve çok çalıştık. Bu süreçte kurum yetkililerimiz ve antrenörümüzün büyük desteğini gördük. Şampiyon olduğumuzda büyük heyecan duyduk ve sevindik. Yaşım 70 ve ben bu yaşıma kadar böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştım. Benim Türkiye Şampiyonası'na dördüncü katılışım. İlk sene ikinci olduk, daha sonra çeyrek final yaptık. Bu sene de şampiyon olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Takım oyuncusu 68 yaşındaki Mehmet Bozkuş ise huzurevine geldiği ilk yılda Türkiye şampiyonluğu yaşadığını belirtti. Şampiyonluk duygusunun bambaşka olduğunu aktaran Bozkuş, bundan sonra da büyük başarılara imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Boccenin İhtiyar Delikanlılar ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor
Boccenin İhtiyar Delikanlılar ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor
Boccenin İhtiyar Delikanlılar ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor
Boccenin İhtiyar Delikanlılar ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor

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Huzurevi, Osmaniye, Şampiyon, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boccenin 'İhtiyar Delikanlılar'ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Boccenin "İhtiyar Delikanlılar"ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor - Son Dakika
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