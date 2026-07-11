Bodrum'da 1. Günbatımı Çocuk Plaj Futbol Şenliği başladı - Son Dakika
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Bodrum'da 1. Günbatımı Çocuk Plaj Futbol Şenliği başladı

Bodrum\'da 1. Günbatımı Çocuk Plaj Futbol Şenliği başladı
11.07.2026 16:11  Güncelleme: 16:12
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Bodrum Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği 1. Günbatımı Çocuk Plaj Futbol Şenliği, Turgutreis Günbatımı Plajı'nda başladı. 12 takımın katıldığı şenlikte minik sporcular, 10-12 Temmuz tarihleri arasında fair play ruhuyla mücadele edecek.

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Günbatımı Çocuk Plaj Futbol Şenliği, Turgutreis Günbatımı Plajı'nda ilk maçlarla başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Spor Hizmetleri Bürosu tarafından organize edilen şenlikte, Bodrum'da faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin altyapı takımlarından oluşan 12 takım üç gün boyunca mücadele edecek. Gün batımının eşsiz atmosferinde gerçekleşen organizasyonda minik sporcular hem futbol becerilerini sergiliyor hem de fair play ruhuyla mücadele ediyor. Şenliğin açılışına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış ve Kumköy Mahalle Muhtarı Ergün Taş da katılarak sporcuların ve ailelerinin heyecanına ortak oldu. Bodrum'un farklı mahallelerinden gelen takımların kıyasıya mücadele ettiği etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Çocuklar, plaj futbolunun keyfini çıkarırken dostluk, dayanışma ve takım ruhunu da sahaya taşıdı.10-12 Temmuz tarihleri arasında devam edecek 1. Günbatımı Çocuk Plaj Futbol Şenliği,, Bodrum'daki amatör futbol kulüplerinin altyapı sporcularını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturarak çocuklara unutulmaz bir yaz deneyimi sunmaya devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum'da 1. Günbatımı Çocuk Plaj Futbol Şenliği başladı - Son Dakika

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