Bodrum'da 26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi başladı - Son Dakika
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Bodrum'da 26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi başladı

Bodrum\'da 26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi, 85 klasik otomobilin katılımıyla başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ralli, turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ralli, Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'dan start aldı. Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci rallisini düzenlediklerini ve Bodrum'da keyifli iki gün geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Otelin Operasyon Müdürü İlker Adaş ise otelin 30. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ve dördüncü kez bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

01.06.2024 17:31
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi 85 klasik otomobilin katılımıyla başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen ralli 85 klasik otomobilin katılımıyla, Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'dan verildi.

Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda birbirinden değişik klasik otomobil beğeni topladı.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, gazetecilere, bu yılın ikinci rallisini düzenlediklerini, Bodrum'da keyifli iki gün geçirmek istediklerini belirtti.

Otelin Operasyon Müdürü İlker Adaş da otelin 30. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bizim için çok önemli olan bu yılda böylesine güzel bir organizasyona dördüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Otomobiller bizi tarihi bir yolculuğa götürüyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum'da 26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 26. Bodrum Batı Anadolu Rallisi başladı - Son Dakika
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