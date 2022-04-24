Bodrum'da "Man&Woman Challenge" duatlon yarışları yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da "Man&Woman Challenge" duatlon yarışları yapıldı

24.04.2022 22:09
Bodrum'da "Man&Woman Challenge" duatlon yarışları yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Rekabetin cinsiyeti olur mu?" sloganıyla "Man&Woman Challenge" kapsamında duatlon yarışı sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Rekabetin cinsiyeti olur mu?" sloganıyla "Man&Woman Challenge" kapsamında duatlon yarışı sona erdi.

Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve bazı özel kuruluşların destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde sporcular, 10 kilometre koşu, 60 kilometre bisiklet ardından da 5 kilometre koşu etabında mücadele etti.

Torba ile Güvercinlik Mahallesi arasındaki parkurda bisiklete binen sporcular, doğayla içe içe koşu etabında yarıştı.

Duatlon yarışları genel klasman erkeklerde Bilal Gün birinci, Barış İlhan ikinci, Oktay Fırat üçüncü oldu.

Genel klasman kadınlarda ise birinciliği İpek Öztosun, ikinciliği Çiğdem Tütüncü, üçüncülüğü de Yasemin Türe kazandı.

Dereceye girenlere, Kaynar mevkisindeki bir otelin bahçesinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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Muğla Valiliği, Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum'da 'Man&Woman Challenge' duatlon yarışları yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da "Man&Woman Challenge" duatlon yarışları yapıldı - Son Dakika
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