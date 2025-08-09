Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi.

Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle Kumbahçe sahilinde düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Federasyonun açık su milli sporcularının yanı sıra, Memorial doktor ve çalışanları ile Bodrum'un profesyonel yüzücülerinin de kulaç attığı etkinlikte sağlıklı yaşam için yüzme sporunun önemine dikkat çekildi.

Organizasyonu engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, oyuncu Selin Türkmen ile müzisyen Bora Gencer gibi isimler de izledi.

Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığın yalnızca tedaviyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla da korunduğunu belirtti.

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay da yüzme sporunu yaşam biçimi haline getirmek istediklerini kaydetti.

Etkinlik, madalya töreninin ardından sona erdi.