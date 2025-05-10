Bodrum'da Su Jeti Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Spor

Bodrum'da Su Jeti Şampiyonası Başladı

TMF tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Şampiyonası Bodrum'da adrenalin dolu anlar sundu.

10.05.2025 16:59
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TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 1'inci ayağı Muğla'nın Bodrum ilçesinde nefes yarışlarıyla başladı. Yoğun katılımın olduğu şampiyonada vatandaşlar iskele kenarından yarışı takip ederken, yarışlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 1'inci ayağı Gündoğan Halk Sahili'nde başladı. Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren yarışlara 50'den fazla sporcu katıldı. Bugün yapılan yarışlarda motosurf ile dalgalarla mücadele edenler ve sujeti drag, slalom ve freestyle kategorilerinde kıyasıya rekabet eden yarışçılar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Akşam saatlerinde ise su jeti yarışlarında ilk etaplar yapılacak. 11 Mayıs Pazar günü ise izleyicileri, flyboard ve motosurf sporcularının nefes kesen mücadeleleri bekliyor.

SPORCULAR KIYASIYA MÜCADELE EDİYOR

Organizasyon ile ilgili bilgi veren Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak özellikle yaptığımız organizasyonlar 'Spor turizmin geleceğidir' sloganıyla spor turizminin gelişimi için yapmaya çalışıyoruz. Bodrum'da olmamız bizim içinde çok önemli çünkü Türkiye Su Jeti, Türkiye Flyboard ve Türkiye MotoSurf Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışını Bodrum'da açıyoruz. Türkiye olarak su jetinde 22, flyboard'ta 10, motosurf'te ise 22'ye yakın sporcumuz var. Toplam 52 sporcumuz su üzerinde kıyasıya mücadele ediyor" dedi.

Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ise, "1 aydır bu organizasyona hazırlanıyoruz. Motosurf ve su jetinin katılmasıyla güzel bir organizasyon oluyor. Elimizden geldiğince sporcuları mutlu göndermek istiyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum'da Su Jeti Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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