Bodrum FK, 1. Lig'e Galibiyetle Başlamak İstiyor

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK, hazırlıklarına devam etti.

İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

1. Lig'in aşina oldukları ancak çok da sevdikleri bir lig olmadığını ifade eden Eşer, "Daha önce burada şampiyonluk yaşadık. Şimdi yeni bir serüven, yeni bir hikaye başlıyor. Bodrumspor hikaye yazmayı sever. İlkini birlikte yazdık, çok sevildi. Şimdi yenisini yazma zamanı. Eski fabrika ayarlarımıza dönüyoruz. Burası mazisi güçlü bir kulüp. Tatil beldesi olarak bilinse de artık futbol anlamında da ciddi bir gerçeklik taşıyor." diye konuştu.

Eşer, hazırlık sürecine de değinerek takımın fiziksel ve taktiksel olarak hazır olduğunu kaydetti.

Takımın genç oyuncularından Berşan Yavuzay da kulüpte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hedefi olan bir takımdayım ve Süper Lig yolunda tekrar birlikte yürümek istiyoruz. Yoğun bir tempodan geldim, aynı tempoyu burada da sürdürmek istiyorum. Hocamın vereceği forma şansını en iyi şekilde değerlendirmek ve elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum. Faydalı olup bu takımla birlikte şampiyonluk yaşamak en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızla birlikte bütünleşeceğiz."

Antrenmanı takip eden Sipay Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir de taraftarın desteğinin önemine dikkati çekti.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Demir, şunları söyledi:

"Hazırlık maçlarımızı yaptık ve hedefimize ulaşmak için tüm ekip canla başla çalışıyor. Sezonun açılış maçı öncesi oyuncularımıza moral vermek için yanlarındaydım. Süper Lig tecrübesi bizim için unutulmazdı. Bu sezon da o hedefe yeniden ulaşmak istiyoruz. Pendikspor karşısında galibiyet arzuluyoruz. Taraftarımızın ilk maçta tribünleri doldurmasını, takıma moral vermesini istiyoruz. Bütünleşelim, takımımızı yalnız bırakmayalım. Taraftarımızla birlikte el ele vererek bu sezonu hep birlikte taşıyacağız."

Demir, kombine bilet fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili ise, "Kombine fiyatlarımız bazı takımlarla karşılaştırıldığında yüksek gibi görünebilir ancak bu durum stat kapasitemizden kaynaklanıyor. Bizim stadyumumuz 4 bin kişilik. 15-20 bin kişilik statlara sahip kulüplerle aynı fiyat politikası içinde olmamız beklenemez. Bu nedenle taraftarlarımızdan anlayış bekliyoruz ve desteklerini her zamanki gibi yanımızda hissetmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.