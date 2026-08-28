Bodrum FK, Aboubakar'ı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Aboubakar'ı transfer etti

Bodrum FK, Aboubakar\'ı transfer etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum FK, Türk futbolunun yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, deneyimli forvet ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Bodrum FK'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar'a "Ailemize hoş geldin" denilerek, deneyimli futbolcuya yeşil-beyazlı forma altında başarılar dilendi.

Kariyerinde Coton Sport, Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr, Hatayspor ve Neftçi gibi önemli kulüplerin formasını giyen 34 yaşındaki Aboubakar, bundan böyle Bodrum FK'nın başarısı için mücadele edecek.

Kamerun Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Aboubakar, kariyerinde hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza attı. Deneyimli golcü, Kamerun ile 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşarken, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı gol kralı olarak tamamladı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Aboubakar, siyah-beyazlı takımda iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: İHA

Vincent Aboubakar, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Aboubakar'ı transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi

21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
20:57
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 22:52:00. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Aboubakar'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement