Bodrum FK - Alanyaspor: Golsüz Beraberlik

Spor

Fırat AKAY/ BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Gökhan - Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege, Taylan (Dk. 60 Fredy), Mohammed, Brazao (Dk. 60 Gökdeniz), Seferi (Dk. 82 Osman Haqi), Dimitrov (Dk. 65 Ahmet Aslan), Puşcaş (Dk. 82 Celal)

ALANYASPOR: Ertuğrul - Hadergjonaj, Fatih (Dk. 55 Lima), Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan (Dk. 55 Janvier), Cordova, Efecan (Dk. 71 Hwang), Serdar Dursun (Dk. 76 Yusuf)

GOLLER:

SARI KARTLAR: Dk. 69 Puşcaş, Dk. 76 Ajeti, Dk. 90+8 Gökdeniz (Bodrum FK), Dk. 69 Aliti (Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Mohammed (Bodrum FK)

SÜPER Lig'de Bodrum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Alanyaspor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkardı: 0-0. Yeşil-beyazlılarda Mohammed, 64'üncü dakikada VAR uyarısıyla gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bodrum'da geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında kalesinde hatalı goller gören Sousa'nın yerine kaleyi ilk kez Gökhan Akkan korurken, Taylan Antalyalı da ilk defa 11'de forma giydi. Bu skorla alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki ekipten Bodrum FK puanını 11, Alanyaspor ise 10 yaptı.

11'inci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Lopes'in sert vuruşunu kaleci Gökhan uzanarak müdahale etti, top kornere çıktı.

21'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında Seferi'nin sert vuruşunda top direkten tekrar oyun alanına döndü.

22'nci dakikada Bodrum FK'da Ege'nin ceza sahasına yaptığı ortada Seferi'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 bitti.

50'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Seferi'nin sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

62'nci dakikada Mohammed'in rakibine tabanla müdahalesiyle hakem Ali Şansalan, Mohammed'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Şansalan, kartın rengini kırmızıya çevirdi.

Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı.