Bodrum FK, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 13.30'da evinde Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas organizasyonları ve yarı sahada taktik çift kale maç oynadı.
Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez ve kaleci Diogo Sousa, Altay karşısında forma giyemezken, sakatlığı bulunan Kenan Özer'in ise durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.
Ligde 39 puanla 4'üncü sırada bulunan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altay'ın altyapısı iyi olan ve her zaman genç oyuncu çıkarabilen bir takım olduğunu ifade etti.
Altay'ın coşkulu ve arzulu oynadığını belirten Taşdemir, şunları söyledi.
"Zor bir maç olacak. Bizim de kendimize göre gidişatımız var. Bunu devam ettirebilmek için bu maçta kazanabildiğimiz oyunu ve mücadeleyi ortaya koymamız gerekir. Bu maçlar çok kolay gibi gözüken ama çok zor maçlar. Son vuruşlarımızla ilgili problem var ama bizim bu ligde var olup mücadele ettiğimiz süre içerisinde bu sorunumuz hep vardı. Bunu kendi adımıza gideremedik."
Futbolculardan Mosah Mohammed de her oyuncu gibi kendisinin de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını anlatarak, "Altay karşısında kazanmak istiyoruz. Bende büyük bir heyecanla ilk golümü bekliyorum. İnşallah atarım ama ben atmasam da kim atarsa atsın önemli olan 3 puan." dedi.
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