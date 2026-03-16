Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 Yendi

Bodrum FK, Boluspor\'u 2-0 Yendi
16.03.2026 22:19
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'de Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Brazao ve Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Mert Yılmaz (Dk. 55 Berşan Yavuzay), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 89 Furkan Apaydın), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Omar Imeri), Brazao (Dk. 89 Alper Potuk), Yusuf Sertkaya (Dk. 55 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Ali Habeşoğlu, Seferi

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lima, Kouagba, Onur Öztonga, Abdurrahman Üresin, Barış Alıcı, Liço, Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Usluoğlu, Rasheed (Dk. 46 Harun Alpsoy)

Goller: Dk. 3 Brazao, Dk. 44 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Yusuf Sertkaya, Dk. 90+3 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
