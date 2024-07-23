Bodrum FK, Christophe Herelle ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Metz'de forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. Yeşil beyazlı ekip tecrübeli stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK, transfer çalışmalarına vites düşürmeden devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip son olarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Metz'de forma giyen tecrübeli stoper oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. 1.91'lik boyuyla dikkat çeken savunma oyuncusu Christophe Herelle ile yeşil beyazlı ekip 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan, Christophe Herelle geçen sezon Metz formasıyla 19 maça çıkarken, bin 620 dakika süre aldı. - MUĞLA