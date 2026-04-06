Bodrum FK Çorum\'a Çıkıyor

1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet alarak bitime 5 maç kala Play-Off oynamayı garantilemeye çok yaklaşan Sipay Bodrum FK yarın hafta içi mücadelesinde önemli rakiplerinden Arca Çorum FK deplasmanına çıkacak. Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde Play-Off hattının dışındaki Keçiörengücü'nün 10 puan önünde olan Bodrum ekibi 60 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Çorum FK ise 62 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor. Bodrum FK'nın rakibini yenerse hafta içi alınacak sonuçlara göre Play-Off'u matematiksel olarak garantileme şansı bulunuyor.