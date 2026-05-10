Bodrum FK, Çorum FK'yi Konuk Ediyor

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur eşleşmesinde Sipay Bodrum FK, yarın Arca Çorum FK'yi konuk edecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Bodrum FK, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off ilk turunda Atko Grup Pendikspor'la eşleşti. Sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Muğla temsilcisi, 2. turda Çorum FK'nin rakibi oldu.

21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayan Arca Çorum FK, normal sezonu 4. sırada tamamladı. Play-off ilk turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'yle karşılaşan Çorum temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 2. tura yükseldi.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.

Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak.