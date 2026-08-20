Bodrum FK\'da Genç Kadro Vurgusu

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer, yeni ve genç bir kadro oluşturduklarını, taraftarların da sabırlı şekilde bu oyunculara destek olmaları gerektiğini söyledi.

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde, Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "İlk 2 haftada istediğimiz skorları alamadık. Yeni bir takımız, genç oyuncularımız, yeni transferlerimiz var. Yeni transferlerimizin de takımla uyum sorunuyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ligin ilk maçı Bursaspor, istediğimiz skoru alamadık. İstanbulspor maçında, özellikle verdiğimiz reaksiyon 2-0'dan maçı 2-2'ye getirip hatta galibiyeti yakalayacağımız pozisyonları yakaladık, bu süreç sıkıntılı, zor bir süreç. Çünkü yeni bir oluşum içindeyiz, yeni bir takım oluşturuyoruz. Genç oyuncuların işin içinde olduğu, transfer sürecimizin olduğu bir süreç olduğu için 4 Eylül'e kadar bu sirkülasyonumuz olacak. Ama bu önemli olan bu sirkülasyonu yaptığımız süreçte o uyum sorununu yakaladığımızda sonuçları da almamız gerekiyor. Sonuçlar aldığımızda genç oyuncularımızın özgüveni, camiamızın moral motivasyonu da yükselecek. Biz de onun için uğraşıyoruz. Dediğim gibi, bu yeni bir oluşumda biraz süreç lazım. Sabırlı olmamız gerekiyor, desteklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Transfer talebimiz oldu yönetim kurulundan"

Transfer süreci ile ilgili değerlendirme yapan Eşer, "Transfer olacak çünkü eksik bölgelerimize, özellikle ön tarafla ilgili transfer talebimiz oldu yönetim kurulundan, başkanımızdan. Ahmet, Celal, Ajeti, Pedro gibi sakat oyuncularımız var. Bunlar bizim tecrübeli oyuncu dediğimiz ve bizim için önemli oyuncular. Ama transferle ilgili 4 Eylül'e kadar transfer süreci devam ediyor. Biz de ona göre toplantılarımızı yaptık, konuşmalarımızı yaptık. Ama biz tabii saha içine odaklanmamız lazım. Şu an önemli olan mevcut kadromuzun potansiyelini yukarı çıkarabileceğimiz kadar çıkarmak istiyoruz. Çünkü genç bir takım, yeni bir oluşum ve bu genç oluşumun içine tecrübeli oyuncularımızı da katıp onların harmanlanmasıyla beraber hem saha içinde hem saha dışında birlikteliği yakalamamız gerekiyor" diye konuştu.

Muğlaspor maçı öncesi dostluk vurgusu yapan Burhan Eşer, "Muğlaspor ile bizim ilimizin kardeş takımı, gerçekten güzel bir derbi olacak ama dostluk, fair-play çerçevesinde olacak. Güzel, keyifli bir maç olacak. Çünkü Muğla'nın, özlemle beklediği bir derbi. Biz de cumartesi günü Muğlaspor'umuzla beraber güzel bir mücadele vereceğiz. Ama tabii ki derbi, her zaman kendi adımıza kazanmak isteyeceğiz. Önemli olan Bodrumspor'dur bizim için. Tabii bizim maçlardan sonra da Muğlaspor'a başarılar dileriz. Ama önemli olan cumartesi günkü maçta inşallah istediğimiz, artık arzuladığımız 3 puanla kavuşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Taraftarımız genç arkadaşlarımıza destek versin"

Son olarak taraftarlara da seslenen tecrübeli teknik adam, "Genç bir kadro oluşturuyoruz, bu genç arkadaşlarımıza saha dışında destek verirsek bunların özgüveni daha yüksek olur, performansları artar. Bodrumspor formasını giyen her oyuncu, bizim için kıymetli oyuncudur. Taraftarlarımız da bunu biliyor, taraftarlarımız da her zaman yanımızdadır. O genç oyunculara, Bodrumspor kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Asla pes etmeyen, mücadeleden sonuna kadar direnen bir Bodrumspor vardır. Bunu da İstanbulspor maçında gösterdik. Bu genç oyuncuların da hem gelişimi hem de Bodrumspor kültürüne daha çabuk adapte olması için taraftarlarımızın da onları desteklemesi gerekiyor. Çünkü hata yapabilirler, genç, tecrübesiz oyuncular ama taraftarlarımız da onları desteklediği zaman gelişimi, takıma katkıları daha fazla olacaktır" cümlelerine yer verdi.