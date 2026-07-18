Bodrum FK\'da Yeni Yapılanma Başladı

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK'da yeni yapılanma kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Eski futbolcusu Erkan Değişmez'i genel kaptanlık görevine getiren Bodrum temsilcisi, sportif direktörlük görevi için de Yağız Berke ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine Yağız Berke getirilmiştir. İngiltere Premier Lig ve Türkiye Süper Lig kulüplerinde çalışmış, Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmüş olan Yağız Berke, kulübümüzün yeni vizyonu ve misyonu doğrultusunda görevine başlamıştır. Sportif yapılanmanın Avrupa kulüp modeli anlayışıyla güçlendirilmesi ve sürdürülebilir sportif başarının inşa edilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir. Kendisine yeni görevinde başarılar diler, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.