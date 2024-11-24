Bodrum FK'dan Hakem Hatlarına Sert Tepki - Son Dakika
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Bodrum FK'dan Hakem Hatlarına Sert Tepki

Bodrum FK\'dan Hakem Hatlarına Sert Tepki

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 kaybeden Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel ve yönetim, maçtaki hakem hatalarına sert eleştirilerde bulundu. Demirel, 11 kişiyle oynamaları halinde maçı kaybetmeyeceklerini savundu.

24.11.2024 12:48  Güncelleme: 13:54
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SÜPER Lig'de milli aranın ardından evinde Galatasaray'ı konuk eden ve maçı 1-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik ekip ve yönetim, hakem hatalarına tepki gösterdi. Aldığı yenilginin ardından 11 puanda kalıp düşme potasından çıkamayan yeşil-beyazlıların teknik direktörü Volkan Demirel, "11 kişi devam etseydik bu maç böyle bitmezdi" dedi.

Maçın son anlarında atak yaptıkları sırada pozisyonlarının taç olduğu gerekçesi ile hatalı şekilde kesildiğini vurgulayan Demirel, "Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz, benim adamım gole gidiyor. Oyun akışına bırakılmalı ve VAR'a gidilmeliydi. Türk futbolunda niye oyuncu yetişmiyor? 19-20 yaşındaki çocuk, ikinci sarı kartını gördüğü pozisyonda ellerini havaya kaldırıyor. Rakibe bastı ya da basmadı ben niyete bakarım. İlk faulünde sarı kart, ikinci faulünde yine sarı kart. Gerek var mı yok mu? Anlatacak çok şey var da insanları kırmak, üzmek istemiyorum" dedi.

Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay da maçın ardından yaptığı açıklamalarda hakemlerin yönetimini eleştirdi. Kırmızı karta kadar bütün oyunun dengeli şekilde devam ettiğini ifade eden Talay, "Ancak kırmızı kart neticesinde maalesef oyunun rengi biraz bizim aleyhimize değişti. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hakemler takdir hakları noktasında 12-13 haftadır sıkıntı yaşatıyor. Takdir hakları noktasında hem iç saha hem dış saha maçlarımızda, maalesef tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine bizim aleyhimize kullanılıyor. Bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hakem arkadaşlarımızın işi de çok zor. Mümkün olduğu kadar adaletli bir şekilde yönetim gösterme gayreti içerisindeler. Ama maçları tekrar izlediğimizde özellikle takdir hakları noktasında ciddi canımız yanıyor. İlgili arkadaşlarımız, ilgili federasyondaki kişiler daha adaletli bir yönetim gösterilmesi noktasında adımları atacaklardır diye umut ediyorum. Genç arkadaşlarımı oyun için, mücadele için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Volkan Demirel, Galatasaray, Politika, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'dan Hakem Hatlarına Sert Tepki - Son Dakika

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