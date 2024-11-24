Bodrum FK'dan Hakem Kararlarına Tepki - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK'dan Hakem Kararlarına Tepki

Bodrum FK\'dan Hakem Kararlarına Tepki

Bodrum FK Asbaşkanı Polat, Galatasaray maçındaki hakem kararlarını eleştirerek adalet çağrısında bulundu.

24.11.2024 15:49
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Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, dün oynadıkları Galatasaray maçında hakem kararlarına sert tepki göstererek adalet çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, dün sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekip bu yenilgiyle 11 puanla 16. sırada kaldı. Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, son haftalardaki hakem hatalarının futbolun ruhunu zedelediğini belirtti. Polat, " Futbol, alın teriyle yazılan bir destandır. Ancak alınan kararlar bu destana gölge düşürüyor. Adaletin olmadığı yerde emeğin bir anlamı kalmaz. Bizim hikayemiz, hak edenin kazandığı bir oyunun hikayesidir. Sahada ter dökenlerin emeğini hiçe sayan her karar, futbolun ruhuna zarar verir" dedi.

"Adalet için dimdik ayaktayız"

Bodrum FK'nın Süper Lig'deki ilk sezonunda gösterdiği mücadeleye rağmen hakem hatalarından mağdur olduğunu dile getiren Polat, kulüp olarak adalet mücadelesini sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu takımın emeğini hiçe sayanlara karşı dimdik duracağız. Adalet için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Galatasaray, Politika, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

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