Bodrum FK'dan Hatayspor'a Farklı Galibiyet
Bodrum FK'dan Hatayspor'a Farklı Galibiyet


02.03.2026 12:08
Bodrum FK, Hatayspor'u 3-1 yenerken Ali Habeşoğlu'nun katkıları öne çıktı, altyapı için tesisleşme çalışmaları başladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Hatayspor'u 3-1 yenerek kötü gidişata son veren ve 48 puanla 4'üncü sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nün genç golcü Ali Habeşoğlu attığı goller ve asistleriyle takımına büyük katkı sağladı. Sezon başında 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gelen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 kez gol sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlı formayı 34 resmi maçta terleten Ali 6 da asist yaptı. Ligde 9, kupada 2 gol atan genç santrfor toplam 17 gole direkt katkı sağlayarak başarılı grafik ortaya koydu.

ALTYAPI İÇİN TESİSLEŞME HAMLESİ

Bodrum FK altyapıda tesisleşme çalışmaları kapsamında Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya geldi. Vali Akbıyık ve Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Bodrum'da altyapı arazi için incelemelerde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Valimiz Sayın İdris Akbıyık ve Başkanımız Taner Ankara, muhtarlarımızla birlikte kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceğine yön verecek tesisleşme çalışmaları kapsamında yer incelemelerinde bulunmuştur. Kulübümüzün altyapısını güçlendirmek, yarınlara daha sağlam adımlarla ilerlemek, gençlerimizle birlikte kalıcı başarılar elde etmek adına yürütülen bu çalışmalara verdikleri destek ve katkılardan dolayı Sayın Valimize ve sayın muhtarlarımıza gönülden teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hatayspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika




