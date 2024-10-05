Bodrum FK'den Zorlu Maçta 1 Puan - Son Dakika
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Bodrum FK'den Zorlu Maçta 1 Puan

İsmet Taşdemir, Kasımpaşa ile 10 kişi kaldıkları maçta aldıkları 1 puanı sevindirici buldu.

05.10.2024 16:47
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda golsüz berabere kalan Sipay Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, 10 kişi kalmalarına rağmen 1 puan almalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

İsmet Taşdemir, Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın zor geçtiğini anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Benim kriterlerime göre iki denk takımın maçıydı. Rakibimiz geçen hafta Galatasaray karşısında 3-0'dan geri dönmüştü. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. Maçın başlangıcı, gelişimi ve 10 kişi kalmamız biraz etkiledi. 10 kişi kaldıktan sonraki mücadele ve oyuncuların puan isteği hoşumuza gitti. İlk defa bulunduğumuz bu ligde her hafta farklı heyecanlar yaşıyoruz. Bu durum bize keyif de veriyor. 8 haftada 10 puana ulaştık, fena bir puan değil. Zor bir karşılaşmadan 10 kişi kalmamıza rağmen puanla dönmek sevindirici. Sonlara doğru geçiş oyunlarını doğru yapabilsek 3 puan da alabilirdik. Oyuncularımı tebrik ederim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK'den Zorlu Maçta 1 Puan - Son Dakika

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