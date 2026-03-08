Bodrum FK, Erokspor'a 4-3 Yenildi - Son Dakika
Bodrum FK, Erokspor'a 4-3 Yenildi

08.03.2026 22:31
Bodrum FK, 29. haftada Esenler Erokspor'a evinde 4-3 mağlup oldu. Maçta dikkat çeken anlar yaşandı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Esenler Erokspor'a 4-3 yenildi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Faye'nin şutunda kaleci Bahri'nin çeldiği topla buluşan Amilton, Cenk'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kayode topu ağlara yolladı. 0-1

15. dakikada Cenk'in soldan ortasında ceza sahası içinde Ali Habeşoğlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

29. dakikada Seferi'nin son çizgiden içeriye çevirdiği topu Hotic ağlara yolladı. 2-1

45. dakikada Faye'nin sol kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-2

53. dakikada VAR incelemesi sonrası Faye'ye yaptığı müdahale nedeniyle Hotic kırmızı kart gördü.

60. dakikada VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, Cenk'in topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi.

65. dakikada penaltı atışını kullanan Kayode, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 2-3

90+4. dakikada Recep Niyaz'ın yarı sahadan attığı pasta topla buluşan Catakovic, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-4

90+5. dakikada Osman'ın ceza sahasında Nzaba'nın müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.

90+8. dakikada Seferi'nin penaltı atışında top filelere gitti. 3-4

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Egemen Savran, Çağrı Yıldırım

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Yusuf Sertkaya (Osman Haqi dk. 72), Ahmet Aslan (Mustafa Erdilman dk. 82), Hotic, Brazao (Omar Imeri dk. 46), Ali Habeşoğlu (Ege Bilsel dk. 82), Seferi

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Mert Yılmaz, Metin Türk, Alper Potuk, Furkan Apaydın, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Francis Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Ryan Jack (Guelor Kanga dk. 59), Enes Alıç, Amilton (Berat Luş dk. 81), Ömer Faruk Beyaz (Recep Niyaz dk. 70), Kayode (Hamza dk. 81), Mame Mor Faye

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Dimitri Cavare, Alper Karaman

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Ali Habeşoğlu (dk. 15), Hotic (dk. 29), Seferi (dk. 90+6 pen.) (Bodrum FK), Kayode (dk. 10 pen. 45 ve 65 pen.), Hamza (dk. 90+4) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Hotic (dk. 53) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Cenk Şen, Seferi (Bodrum FK), Amilton, Hayrullah, Jack (Esenler Erokspor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

