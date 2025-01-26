Bodrum FK, Eyüpspor\'a 1-0 Mağlup Oldu

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BODRUM FK, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada hakem kararlarını değerlendiren Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Maçla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama yine oyun olarak iyi mücadele, iyi oyun sergiledik ama sonuca geldiğimizde mutsuzuz, çalışmaya devam edeceğiz. Zaten futbolu bilenler bugün gördü, izledi. 32 kere ceza sahasına girmişiz. 17 şut var ama isabete baktığımızda 2 tane. Bunu irdelememiz ve konuşmamız gerekiyor. Yoksa çocukların mücadelesinden, çocukların gayretinden kimsenin şüphesi yok. Ancak yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz lazım, değerlendiremiyoruz" dedi.

VOLKAN DEMİREL: SKOR OLARAK MUTSUZUZ

Volkan Demirel oyun olarak mutlu, skor olarak mutsuz olduklarını dile getirip şöyle konuştu: "Hakemlerle alakalı konuşamıyorum, konuşmak istemiyorum. Zaten konuşmayalım diye cezaları da artırdılar. Çünkü biliyorlar yaptıkları hataları galiba. Her maçta hakem hatası konuşuluyor. Ama bugün son dakikadaki pozisyon penaltı olabilir. Çünkü bariz basma var. Bir iki pozisyonda takdir haklarını bence yine rakipten yana kullandılar ama bunlar her hafta olacak ve olmaya devam edecek."

"TRANSFERDE DOSYALARIMIZ HAZIR"

Transferlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Demirel, "Transferlerle ilgili önümüzde 2-3 tane daha dosyamızda hazır oyuncular var. En kısa zamanda getirmemiz lazım. Belki bugün 2-3 oyuncu olsa daha farklı olacak. Devre arasında transfer çok zor, onlar da gelince daha iyi Bodrum FK sağlayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyunumuzdan herkesin mutlu olduğunu görüyorum ama skor anlamında üretemiyoruz bunu da yapacağımız zaman mutlu olacağız" diye konuştu.

KEREM YAVAŞ: KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise, "Maç öncesi buraya geldiğimizde ligin 5'inci sırasındaydık. Bugün kazanmamız halinde bir basamak daha yükselip 4'üncü sıraya gelebileceğimizi biliyorduk. Bodrum FK ile son 2 sezondur karşılıklı olarak gerçekten birbirimizi geliştirdiğimize inandığımız, bir mücadele içerisinde olduğumuz bir kulüp. 2 takım da tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele etmeye başladı. Karşılıklı rekabetin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Sezon başından beri talihsiz sakatlıklar yaşıyoruz. Bununla beraber transfer dönemi başladı. Bizim kalibremizde çıkış yapan oyuncular büyük takımların dikkatini çekti. Bunun doğrultusunda 1,5 senedir bizimle iyi işler yapan Ahmed Kutucu Galatasaray ile anlaştı. Ahmed 1'inci Lig'de gol kralımız ve bize bu sene büyük katkılar sağlayan Bruno da Iğdır FK ile anlaştı. Siaz şu an transfer sürecinde. O da aramızdan ayrıldı" yorumunu yaptı.

"SANTRFORDA SIKINTILAR YAŞADIK"

Forvette eksiklerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını sözlerine ekleyen Yavaş, "Thiam'ın sarı kart cezası olmasından dolayı santrfor olarak elimizde oyuncu yoktu. Biz de Emre Akbaba'yı kullanmayı düşündük. Emre ile konuştuğumuzda burada oynayabileceğini bize söyledi. Biz hedeflerimiz doğrultusunda bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduktan sonra Bodrum FK reaksiyonu oldu ama yine oyun kontrolü bizim elimizdeydi. İkinci devre ise hücumda biraz memnun değiliz, savunmamızda iyiydik. Ekonomik oynayarak maçı kazanmayı bildik" diyerek sözlerini noktaladı.