Bodrum FK, Eyüpspor'a 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK, Eyüpspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Bodrum FK, Eyüpspor\'a 1-0 Mağlup Oldu

Bodrum FK, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Eyüpspor'a 1-0 yenilerek hayal kırıklığına uğradı. Teknik direktör Volkan Demirel, hakem kararlarını eleştirerek skordan mutsuz olduklarını ifade etti. Eyüpspor'un teknik sorumlusunun ise takımlarının gelişiminden bahsettiği maç sonrasında yapılan açıklamalarda, iki takımın da ligdeki mücadeleleri üzerinde duruldu.

26.01.2025 19:47  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BODRUM FK, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada hakem kararlarını değerlendiren Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Maçla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama yine oyun olarak iyi mücadele, iyi oyun sergiledik ama sonuca geldiğimizde mutsuzuz, çalışmaya devam edeceğiz. Zaten futbolu bilenler bugün gördü, izledi. 32 kere ceza sahasına girmişiz. 17 şut var ama isabete baktığımızda 2 tane. Bunu irdelememiz ve konuşmamız gerekiyor. Yoksa çocukların mücadelesinden, çocukların gayretinden kimsenin şüphesi yok. Ancak yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz lazım, değerlendiremiyoruz" dedi.

VOLKAN DEMİREL: SKOR OLARAK MUTSUZUZ

Volkan Demirel oyun olarak mutlu, skor olarak mutsuz olduklarını dile getirip şöyle konuştu: "Hakemlerle alakalı konuşamıyorum, konuşmak istemiyorum. Zaten konuşmayalım diye cezaları da artırdılar. Çünkü biliyorlar yaptıkları hataları galiba. Her maçta hakem hatası konuşuluyor. Ama bugün son dakikadaki pozisyon penaltı olabilir. Çünkü bariz basma var. Bir iki pozisyonda takdir haklarını bence yine rakipten yana kullandılar ama bunlar her hafta olacak ve olmaya devam edecek."

"TRANSFERDE DOSYALARIMIZ HAZIR"

Transferlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Demirel, "Transferlerle ilgili önümüzde 2-3 tane daha dosyamızda hazır oyuncular var. En kısa zamanda getirmemiz lazım. Belki bugün 2-3 oyuncu olsa daha farklı olacak. Devre arasında transfer çok zor, onlar da gelince daha iyi Bodrum FK sağlayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyunumuzdan herkesin mutlu olduğunu görüyorum ama skor anlamında üretemiyoruz bunu da yapacağımız zaman mutlu olacağız" diye konuştu.

KEREM YAVAŞ: KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise, "Maç öncesi buraya geldiğimizde ligin 5'inci sırasındaydık. Bugün kazanmamız halinde bir basamak daha yükselip 4'üncü sıraya gelebileceğimizi biliyorduk. Bodrum FK ile son 2 sezondur karşılıklı olarak gerçekten birbirimizi geliştirdiğimize inandığımız, bir mücadele içerisinde olduğumuz bir kulüp. 2 takım da tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele etmeye başladı. Karşılıklı rekabetin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Sezon başından beri talihsiz sakatlıklar yaşıyoruz. Bununla beraber transfer dönemi başladı. Bizim kalibremizde çıkış yapan oyuncular büyük takımların dikkatini çekti. Bunun doğrultusunda 1,5 senedir bizimle iyi işler yapan Ahmed Kutucu Galatasaray ile anlaştı. Ahmed 1'inci Lig'de gol kralımız ve bize bu sene büyük katkılar sağlayan Bruno da Iğdır FK ile anlaştı. Siaz şu an transfer sürecinde. O da aramızdan ayrıldı" yorumunu yaptı.

"SANTRFORDA SIKINTILAR YAŞADIK"

Forvette eksiklerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını sözlerine ekleyen Yavaş, "Thiam'ın sarı kart cezası olmasından dolayı santrfor olarak elimizde oyuncu yoktu. Biz de Emre Akbaba'yı kullanmayı düşündük. Emre ile konuştuğumuzda burada oynayabileceğini bize söyledi. Biz hedeflerimiz doğrultusunda bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduktan sonra Bodrum FK reaksiyonu oldu ama yine oyun kontrolü bizim elimizdeydi. İkinci devre ise hücumda biraz memnun değiliz, savunmamızda iyiydik. Ekonomik oynayarak maçı kazanmayı bildik" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Volkan Demirel, Eyüpspor, Politika, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Eyüpspor'a 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
03:46 İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine doğru geçiyor İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Eyüpspor'a 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.