Bodrum FK, Fenerbahçe'ye Hazır - Son Dakika
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Bodrum FK, Fenerbahçe'ye Hazır

Bodrum FK, Fenerbahçe ile oynayacağı maça sakat oyuncularla hazırlanıyor.

25.10.2024 00:46
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- Bodrum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bodrum FK, hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Bodrum FK, 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar ve Cenk Şen de takımla çalışmalara başladı.

Büyük bir camiaya karşı oynayacaklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok yetenekli ve çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım, saygı duyuyoruz gerçekten çok önemli oyuncuları var. Biz de kendimize göre hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Eksiklerimiz var, eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Hata affetmeyen bir lig"

Geride kalan Çaykur Rizespor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, "Golden önce 3 tane değişiklik yaptık, golden sonra iki tane yaptık. Dolayısıyla gole kadar 70 dakika çok doğru oynadık. Doğru oynayan bir takımın gidişatını bozmak doğru gelmedi. Dolayısıyla da bunu sadece değişikliklere bağlamak da doğru değil ama biz 70'ten sonra oyundan düştük. Bütün inisiyatifi Rize aldı. Değişiklik erkendi geçti, kişiye göre değişebilir. Taraftarlara göre de değişebilir, saygı duyuyorum. Sadece bizim bir oyun anlayışımız var. O oyun anlayışımıza ne kadar bağlı kalıyor oyuncularımız, biz onu gözlemliyoruz. Orada dediğim gibi 75. dakikadan sonra düşüşler başladı. Bence hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kendi sahamızda aldığımız 3 mağlubiyetin 3'ü de hemen hemen birbirinin kopyası gibi. İrdeliyoruz, eksiklerimiz de, yanlışlarımız da var. Her şeyi kabul edebilirim ama kazanma, puan alma ihtimalimiz yüksek olan 3 tane maçı biz kaybettik. Üzücü ama bu ligin de gerçeği bu, maalesef ki hata affetmeyen bir lig. Geriye dönük maçı değerlendirdiğimizde ilk yarı 1 tane şutu var rakibimizin, ikinci yarıda sadece gol pozisyonu var. Net pozisyon vermeden maçı mağlup bitirdik. Bunun için üzgünüz" dedi.

"Dört büyük kulübümüzün biriyle ilk defa karşılaşıyoruz"

Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçıyla alakalı da açıklamalarda bulunan Taşdemir, "Takımımızdan, oyuncularımızdan maksimum performans almaya çalışıyoruz. Bunu her maç için yapıyoruz, dolayısıyla evet bu önemli bir maç. Dört büyük kulübümüzün bir tanesiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Çok şampiyonluklar yaşamış, büyük bir camia. Çok yetenekli ve çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım, saygı duyuyoruz. Gerçekten çok önemli oyuncuları var. Biz de kendimize göre hazırlıklarımızı devam ediyoruz. Eksiklerimiz var, eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Sakatlıktan dönen iki oyuncumuz var. Cenk ile Gökdeniz'in olup olmayacakları belli değil. Seferi'nin cezası bitti, bizimle beraber olacak. Dolayısıyla kadro kalitesini yan yana koyduğunuzda evet çok ciddi bir fark var. Gerçekçi olmak lazım, her açıdan çok ciddi bir fark var. Ama hep söylediğim bir şey de var, futbol sahada oynanan bir oyun. Dolayısıyla o gün maça iyi motive olan, o gün maça iyi hazırlanan ve geçmişle beraber yaptıklarını sahada en iyi şekilde uygulayan takımlar genelde başarılı oluyor. Ama ilk defa da böyle bir maç oynayacağız. Biz de neler yapacağımızı göreceğiz" diye konuştu.

Gökdeniz Bayrakdar: "İnşallah istediğimiz sonucu alıp Bodrum'a döneriz"

Sakatlığını atlattığını ve takıma katkı vermek istediğini söyleyen Gökdeniz Bayrakdar ise, "3 haftalık bir sakatlık sürecim vardı, döndüğüm için mutluyum. İnşallah takımıma katkı vereceğim. Fenerbahçe maçında hocam kadroda şans verirse inşallah sahada olacağım için mutluyum. İnşallah istediğimiz sonucu oradan alıp Bodrum'a döneriz. Yeni sakatlıktan döndüm ve dönene kadar iyi çalıştığımı düşünüyorum. Tabii ki de eksiklerim var ama ilerleyen haftalarda daha da hazır olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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