Muğla temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'e Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Taylan, daha önce Gençlerbirliği, Erciyesspor, Hacettepe ve Erzurumspor'da oynadıktan sonra 2019'da Galatasaray'a transfer oldu. Ayrıca milli takımda da forma giyen Taylan, son iki sezonda Ankaragücü ve Samsunspor'da kiralık olarak görev yaptı.
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8.09.2024 01:05:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Taylan Antalyalı'yı Kiraladı - Son Dakika
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