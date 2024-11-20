Bodrum FK, Galatasaray ile Kritik Maçta Ümitli

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel, "Yenersek bizim çok güzel bir duygu olur, ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber yaşarım. Hatay'da da yaşadık, inşallah bu sene de Bodrumspor'da yaşayacağız, Allah nasip ederse tabii ki. Biz elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligde yeniden çıkış yakalamak için rakibi karşısında galibiyete kenetlendi. Yeşil-beyazlılar, bugün yapılan idmanı aktivasyon, pas çalışması, dar alanda ve geniş alanda oyun çalışmalarıyla tamamlandı.

Öte yandan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat da antrenmanı takip etti.

Selahattin Polat: "Bilet fiyatları sezon başı belirlendi"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selahattin Polat, bilet fiyatlarının sezon başı belirlendiğini söyledi. Polat, "Bodrumspor tarihinde ilk defa Galatasaray gibi büyük bir camiayı ağırlayacak. Bizim takımımızın motivasyonu gayet güzel. Volkan hocamıza da güveniyoruz. Çok güzel işleri başaracağını, burada da bir ilki başaracağına inanıyoruz. Seyircilerimiz bize güveniyor, taraftarlarımız bize her türlü desteği veriyor. Galatasaray camiasını en iyi şekilde burada inşallah ağırlar, yolcu ederiz. Bilet fiyatlarını da şu anda belirlemedik, sezon başında belirlediğimiz bir fiyattır. Herhangi bir takım için farklı bir şey düşünmüyoruz. Tüm takımlarımız için hemen hemen aynı şeyler geçerlidir. Tabii ki 4 büyük takım için ciddi anlamda bir talep olduğundan dolayı onlar biraz daha farklı oldu. Bu sadece Galatasaray taraftarı için değildi. Bizim taraftarlarımız için de aynı şey uygulanıyor, farklı bir uygulama olmadı" cümlelerine yer verdi.

Volkan Demirel: "Doğru tespitlerle oyuncu getireceğiz"

Mücadeleci bir takım oluşturmak için devre arası transfer dönemini işaret eden Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bodrum, Galatasaray gibi büyük bir takımın geleceği için heyecanlı. Bir kere bunun heyecanını yaşamak lazım. Galatasaray'la oynamak bizim için de çok büyük bir mutluluk. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız demek ukalalık olur. Galatasaray'ın güçlü yanlarını da biliyoruz, zayıf yönleri yok mu, onlar da var. Ona göre bir organizasyon yapmaya çalışacağız, değerleri zaten finansal anlamda belli. Oyuncuların kapasitesi ve kalitesi belli, biz de onlara mücadele ederek puan ya da puanlar alırsak mutlu olacağız. Hani herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece sıkıntımız şu, yeni geldik. Çoğu şeyi değiştiremiyorsunuz. Değiştirirken aksaklıklar yaşayabiliyorsunuz ama zamanla özellikle BAY haftasından sonraki dönemde daha istediğini bilen, daha az sorun yaşayabilen bir Bodrumspor'u izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama bu haftaki maçı yendiğimiz takdirde ve inşallah da yeneceğiz.. Hep bunu düşünerek, hayal ederek çalışıyoruz. Yenersek bizim çok güzel bir duygu olur, ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber yaşarım. Hatay'da da yaşadık, inşallah bu sene de Bodrumspor'da yaşayacağız, Allah nasip ederse tabii ki. Ama dediğim gibi gücü ortada, kalitesi ortada. Biz elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Kadromuzda çalışmaktan dolayı gelişen sakatlıklar oluyor ama maç saatine kadar bekleyeceğiz. Çok fazla eksiğimiz yok, Ali ayağını burktu. Aramıza katılacak arkadaşlar olacak. Çünkü yani kadrodan memnun değil misin diye bir soru sorarsan, kadrodan memnunum. Ama kaliteyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Biraz daha mücadele etmek için transfer ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Doğru yerlere, doğru tespitlerle, doğru oyuncuları getireceğiz. Fazla bütçeleri aşmadan, Bodrumspor'un duygusuna uygun oyuncular getirerek biraz daha kadromuzu çoğaltacağız gibi gözüküyor. Sezon sonuna kadar bu sene ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. En iyi şekilden kastım ligde kalmak. 13. olmuşum, 15. olmuşum benim için önemli değil. Bu sene ligde kalalım, seneye daha güzel, daha umutlu, daha mutlu, daha planına belirgin bir Bodrumspor'u herkes izleyecek" diye konuştu.

Ondrej Celustka: "Takım arkadaşlarıma güveniyorum"

Galatasaray karşısında puan almak istediklerini dile getiren tecrübeli futbolcu Ondrej Celustka, "Ben de Galatasaray'a karşı daha önce oynadım. Onların nasıl kaliteli oyuncu olduklarını biliyorum. Her pozisyonda kaliteli ayaklara sahipler. Bizim için zor bir maç olacağını biliyoruz. Ama sizin de dediğiniz gibi stadyumun atmosferini kullanmaya çalışacağız. Kendi kurallarımızı avantaja çevirip, puanlar almaya çalışacağız. Son haftalara baktığınız zaman sonuçlar anlamında Galatasaray'ın bizden daha iyi olduğunu görüyoruz. Burada bir kırılma olabilir, ben takım arkadaşlarıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Bodrum FK'nın tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ise, "Öncelikle tüm kamuoyunun bildiği gibi hocamız değişti, onun haricinde Volkan hocamızla çalışma şansımız az olmuştu. Bu milli ara bizim için çok iyi oldu. İstediklerini bize aktardığında bizim de daha net anlama fırsatımız oldu. Bodrumspor, ilk defa içeride büyük bir takımla karşılaşacak. Temennimiz bunun sadece böyle ilklerle kalmasıyla sınırlı değil. Bodrumspor'un bunu sürekli devamlı hale getirip, Süper Lig'de çok kalıcı olup, sürekli bu maçlar oynaması.. Çalışmalara da gelirsek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Volkan hocanın dediklerini uygulamaya çalışıyoruz ve uyguladığımızda da ne sonuçlar alacağımızı gördüğümüz için yüzde 100 inanıyoruz. Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz, kesinlikle galip gelmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - MUĞLA