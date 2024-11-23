Bodrum FK - Galatasaray: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
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Bodrum FK - Galatasaray: İlk Yarı 0-0

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Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK ve Galatasaray'ın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ege Bilsel kırmızı kart gördü.

23.11.2024 21:41
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- Trendyol Süper Lig: Bodrum FK: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen top Gökhan Akkan'dan sekti. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazından Osimhen'in röveşatasında meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

21. dakikada sol taraftan gelişen Bodrum FK atağında Fredy, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Fredy'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada sol tarafta aldığı topla Metehan'dan sıyrılıp ceza sahasına kadar giren Ege'nin sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

45. dakikada orta alanda yaşanan mücadelede Ege Bilsel, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Bodrum FK: Gökhan Akkan (Diogo Sousa dk. 29), Üzeyir Ergün, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ege Bilsel, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Zdravko Dimitrov, George Puşcaş

Yedekler: Kenan Özer, Gabriel Obepka, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Oğulcan Başol, Taulant Seferi

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kırmızı kart: Ege Bilsel (dk. 45) (Bodrum FK)

Sarı kart: Samet Yalçın (Bodrum FK), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Bodrum FK - Galatasaray: İlk Yarı 0-0
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK - Galatasaray: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika

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