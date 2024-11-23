- Trendyol Süper Lig: Bodrum FK: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen top Gökhan Akkan'dan sekti. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazından Osimhen'in röveşatasında meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
21. dakikada sol taraftan gelişen Bodrum FK atağında Fredy, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Fredy'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
36. dakikada sol tarafta aldığı topla Metehan'dan sıyrılıp ceza sahasına kadar giren Ege'nin sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
45. dakikada orta alanda yaşanan mücadelede Ege Bilsel, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal
Bodrum FK: Gökhan Akkan (Diogo Sousa dk. 29), Üzeyir Ergün, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ege Bilsel, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Zdravko Dimitrov, George Puşcaş
Yedekler: Kenan Özer, Gabriel Obepka, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Oğulcan Başol, Taulant Seferi
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kırmızı kart: Ege Bilsel (dk. 45) (Bodrum FK)
Sarı kart: Samet Yalçın (Bodrum FK), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Son Dakika › Spor › Bodrum FK - Galatasaray: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
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