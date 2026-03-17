Bodrum FK Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 yenerek Play-Off umutlarını artırdı ve 5. sıraya yükseldi.

1'inci Lig'de evinde Boluspor'u 2-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet serisi başlattı. Geçen hafta içi de deplasmanda önemli rakiplerinden Iğdır FK'yı 3-2 yenen yeşil-beyazlılar, art arda galibiyetlerle Play-Off'taki yerini iyice sağlama aldı. Boluspor galibiyetiyle 54 puana yükselip 5'inci sırada yer alan Bodrum FK, direkt Süper Lig'e yükselme umutlarını da taze tuttu. Süper Lig potasını 10 puan geriden takip eden, Play-Off hattının dışındaki Iğdır FK'ya da 9 puan fark atan Ege temsilcisinde teknik sorumlu Sefer Yılmaz, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

Sefer Yılmaz, maçın başından sonuna kadar oyunun kendilerinde olduğunu ve skoru erken bulduklarını belirterek galibiyeti taraftarlara armağan etti. Geçen hafta zorlu bir deplasmanda aldıkları galibiyetin ardından bu galibiyetin daha da değerli hale geldiğini vurgulayan Sefer Yılmaz, "İnşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız. Geçen sene lige çıkıp hemen düştük. Süper Lig'in tadı Bodrum halkının damağında kaldı, bu tadı tamamlamak istiyoruz. Yarım kalan hikayeyi bu sezon gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz" dedi. Bodrum FK, hafta sonu deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:41:22. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.