Bodrum FK Galibiyet Serisini Sürdürüyor

1'inci Lig'de evinde Boluspor'u 2-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet serisi başlattı. Geçen hafta içi de deplasmanda önemli rakiplerinden Iğdır FK'yı 3-2 yenen yeşil-beyazlılar, art arda galibiyetlerle Play-Off'taki yerini iyice sağlama aldı. Boluspor galibiyetiyle 54 puana yükselip 5'inci sırada yer alan Bodrum FK, direkt Süper Lig'e yükselme umutlarını da taze tuttu. Süper Lig potasını 10 puan geriden takip eden, Play-Off hattının dışındaki Iğdır FK'ya da 9 puan fark atan Ege temsilcisinde teknik sorumlu Sefer Yılmaz, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

Sefer Yılmaz, maçın başından sonuna kadar oyunun kendilerinde olduğunu ve skoru erken bulduklarını belirterek galibiyeti taraftarlara armağan etti. Geçen hafta zorlu bir deplasmanda aldıkları galibiyetin ardından bu galibiyetin daha da değerli hale geldiğini vurgulayan Sefer Yılmaz, "İnşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız. Geçen sene lige çıkıp hemen düştük. Süper Lig'in tadı Bodrum halkının damağında kaldı, bu tadı tamamlamak istiyoruz. Yarım kalan hikayeyi bu sezon gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz" dedi. Bodrum FK, hafta sonu deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.