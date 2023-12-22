 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek

Bodrum Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'in 17. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Takımın teknik direktörü İsmet Taşdemir, devre arasında bazı oyuncuların ayrılacağını söyledi. Sakatlıklar nedeniyle sınırlı bir kadroya sahip olan Bodrum FK, 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bodrum FK, Göztepe\'yi konuk edecek
22.12.2023 - 13:55,
Abone Ol

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.

İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlıklar nedeniyle sınırlı bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini ifade eden Taşdemir, "Eksik olanları bir tarafta bırakacağız, sağlıklı olanlarla yolumuza devam etmeye çalışacağımız bir maç olacak ve inşallah bizim için iyi geçer." diye konuştu.

İlk yarının bitimine sadece bir maç kaldığını hatırlatan Taşdemir, "Sezonun en zor maçı olacak. Göztepe'yi geçen haftada izledim ve inanılmaz coşkulu doğru bir oyun oynuyorlar. Alternatifli çok geniş bir kadrosu var. Önemli bir maç bizi bekliyor." dedi.

Takımın genç oyuncularından Halil İbrahim Sevinç ise 3 puanı alarak devreyi en iyi yerde bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ligde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bodrum FK, ligde 26 puanla 7'nci sırada bulunuyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsmet Taşdemir, Bodrum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika


14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:29
Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz

Son Dakika
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 15:02:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement