Bodrum FK Iğdır\'a Konuk Oluyor

1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde evinde zirve adaylarından Esenler Erokspor'a 4-3 kaybeden Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yarın üst sıralardaki rakiplerinden Alagöz Iğdır FK'ya konuk olacak. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bodrum FK'da Erokspor maçında kırmızı kart gören orta saha Dino Hotic müsabakada forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Bodrum FK 48 puanla Play-Off hattında yer alırken, 44 puana sahip Iğdır FK ise haftaya 8'inci sırada girdi.

Öte yandan Bodrum FK'nın 5 Mart 2026 tarihinde oynanan Sipay Bodrum FK - Alagöz Holding Iğdır FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarının neden olduğu ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/2'nci maddesi uyarınca 480 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Maçta bir taraftar konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuş, iki takım oyuncuları ve diğer taraftarların tepkisiyle stat dışına çıkarılan şahıs gözaltına alınmıştı. Bodrum ekibi ve taraftarlar Bacuna'ya destek vermişti.

SEFER YILMAZ: PLAY-OFF'TAKİ YERİMİZİ SAĞLAMA ALACAĞIZ

Iğdır FK maçı öncesi değerlendirme yapan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Esenler Erokspor maçı bizi üzdü ama enerjimizi düşürmedi. Oyuncularımız elinden gelen her şeyi sahada yaptı. Çok da güzel bir mücadele örneği verdi. Maalesef bazı güçleri geçemedik. Özellikle VAR hakeminin çok enteresan kararları oldu. Enerjimiz kesinlikle düşmedi, hedefimizden de sapmadık. Iğdır'dan güzel bir skorla dönüp, ondan sonra hemen ardından pazartesi günü de Boluspor'la içeride maçımız var. Bu iki maç bizim için çok önemli; ikisi de rakibimiz. Bu takımlar Play-Off'a girebilecek takım adayları. Kaleci Sousa'nın sakatlığı var, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle takımdaki yerini alacak. Celal ve Gökdeniz'in daha biraz daha süresi var. Milli maç arası sonrası takımla başlarlarsa bir ay içinde onlar da bizimle birlikte olacaklar" dedi.