Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

05.03.2026 21:48
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bodrum FK - Iğdır FK maçında futbolculara ırkçı söylemlerde bulunan bir taraftar nedeniyle maç durdu. İki takımın oyuncularının isteği doğrultusunda ırkçı söylemlerde bulunan taraftar stadyumdan çıkarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ırkçılık skandalı damga vurdu.

IRKÇI SÖYLEMDE BULUNDU

Maçın 37. dakikasında Iğdır FK'nın ara transfer döneminde Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı Curaçaolu futbolcu Leandro Bacuna'ya yönelik gerçekleşen ırkçı söylem sonrası iki takım futbolcuları da maçı bıraktı. İki takım oyuncuları, tribündeki ırkçı söylemi yapan taraftarın dışarıya çıkarılmasını istedi. Tribündeki ırkçı taraftar tespit edilip güvenlik tarafından dışarı çıkarılana kadar oyun durdu.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Geride bıraktığımız günlerde görevinden istifa eden teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alan Karayip ülkesi Curaçao Milli Takımı'nın kaptanı olan Leandro Bacuna, TFF 1. Lig'i uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Kupası, Bodrum, Iğdır, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Hic bir irk baska bir irktan ustun degildir irkcilik bir hastaliktir 12 1 Yanıtla
  • Hajkanhajkan_42 Hajkan Hajkanhajkan_42 Hajkan:
    Iğdır serhat şehridir, üç beş kopuk var diye kimse Iğdır ın vatanserverliğini sorgulayamaz 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı
