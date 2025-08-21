Bodrum FK, İlk Galibiyet İçin Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bodrum FK, İlk Galibiyet İçin Sahada

21.08.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Burhan Eşer, Sakaryaspor'u mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini hedefliyor.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında ağırlayacakları Sakaryaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor'u konuk edecek olan Bodrum FK, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Müsabakanın hazırlıklarını Bodrum İlçe Stadyumu'nda yaptığı antrenmanlarla sürdüren Bodrum ekibinde Teknik Direktör Burhan Eşer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Aslan gibi oyuncularımız var"

Galibiyetin önemine vurgu yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Birer puan alıyoruz ama bizim için yeterli değil. İki maçta da galibiyete yakın taraf bizdik. Sivas maçında beraberliğe üzüldük çünkü kazanan taraf biz olmalıydık. Ancak geride kaldı ve biz analizlerimizi yaptık.

Sakaryaspor zorlu ve güçlü bir rakip. Kadrosunu büyük ölçüde değiştirdiler. Keyifli ve güzel bir maç olacak. Biz 3 puan için sahaya çıkacağız. İyi hazırlanıyoruz ve taraftarımıza özlediğimiz galibiyeti tattırmak istiyoruz. Transfer dönemi 12 Eylül'de bitiyor. Her an her şey olabilir. Eksiklerimizi biliyoruz, uğraşıyoruz. Ama önceliğim transfer değil, takım içindeki durum. Aslan gibi 27 oyuncum var.

Geçen seneki kadroyu büyük ölçüde koruduk fakat Süper Lig'e giden 7-8 oyuncumuz bizimle değil. Celustka, Bardhi, Taylan, Üzeyir, Okita ve Puşcaş artık kadroda yok. Adana Demirspor'dan sonra ligin en genç ikinci takımıyız. Kadronun yüzde 50'si değişti ama iskeletimizi koruduk. İlk 11'de oynayan 6-7 oyuncumuz yok fakat onların yerine aslan gibi oyuncularımız var. Onlarla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Burhan Eşer, Antrenman, Trendyol, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, İlk Galibiyet İçin Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:13:09. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK, İlk Galibiyet İçin Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.