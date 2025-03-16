Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizesspor, Bodrum FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Bodrum ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Altın Zeqiri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Varesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.
22. dakikada Ege'nin pasında topla buluşan Fredy'nin ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda Aliqulov'a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirirdi ve filelerle buluştu. 0-1
40. dakikada orta sahada topa elle müdahale eden Samet Akaydin'a hakem Kadir Sağlam, sarı kart çıkardı. Maçta ikinci sarı kartını gören Samet, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha Şahin, Samet Akaydin, Aliqulov (Mocsi dk. 45+2), Hojer, Varesanovic, Berkay Özcan, Ghezzal, İbrahim Olawoyin, Altin Zeqiri, Ali Sowe
Yedekler: Grbic, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Akintola, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik direktör: İlhan Palut
Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk, Ali Aytemur, Ajeti, Üzeyir, Musah Mohammed, Erkan Değişmez, Pedro Brazao, Fredy Ribeiro, Ege Bilsel, Enis Bradhi
Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Dimitrov, Puşcaş, Okita, Tunahan Akpınar, Herelle, Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Enes Öğrüce, Taulant Seferi
Teknik direktör: Jose Morais
Gol: Aliqulov (dk. 22 k.k.) (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Samet Akaydin (dk. 40) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: İbrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor), Brazao (Bodrum FK) - RİZE
Son Dakika › Spor › Bodrum FK İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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