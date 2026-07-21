Bodrum FK, Karagümrük\'e Yenildi

YENİ sezona Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan 1'inci Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü ilk özel maçında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar maçın 6'ncı dakikasında Ege Arslan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı.

Fatih Karagümrük, 86'ncı dakikada Ramazan Civelek'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakaladı. 90'ıncı dakikada Daniele Verde, sağ çaprazda altıpasa yakın noktada yaptığı vuruşla kırmızı-siyahlı ekibi öne geçirdi. Karşılaşma 2-1 Fatih Karagümrük'ün galibiyetiyle sona erdi.