Bodrum FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor
Bodrum FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor
18.09.2025 13:02
Sipay Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü ile maç öncesi antrenmanlara devam ediyor ve galibiyet hedefliyor.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından savunma çalışmaları yapan yeşil-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalıştı.

Teknik direktör Burhan Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü'nün iyi bir takım olduğunu söyledi.

Rakiplerinin çok tecrübeli bir takım olduğunu ifade eden Eşer, "Ligde istediğimiz gibi gidiyoruz. Önemli olan ligin sonunda istediğimiz yerde olmak. Biz çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Zorlu bir periyoda giriyoruz çünkü kupa ve lig maçımız var. Milli araya kadar namağlup şekilde götürmek istiyoruz." diye konuştu.

Burhan Eşer, hedefi olan bir takım olduklarını, doğru ve keyifli oynadıklarını kaydetti.

Takımın genç oyuncularından Mert Yılmaz da takımda olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Zaten sezon başından beri buraya gelmeyi düşünüyordum. İnşallah güzel bir sezon olur. Takım iyi gidiyor, moraller çok iyi. İnşallah böyle devam eder. Sonu da inşallah şampiyonluk olur." dedi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sipay Bodrum FK, 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

