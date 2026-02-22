Bodrum FK, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika
Bodrum FK, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi

Bodrum FK, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi
22.02.2026 23:31
22.02.2026 23:31
Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, sahasında Manisa FK'ya son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikadaki Manisa FK atağında Toure'nin uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ayberk düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Hotic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+3. dakikada Osman'ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta arka direkte bulunan Diony'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Süleyman Bahadır, İbrahim Ethem Potuk, Oğuzhan Yazır

Bodrum FK: Bahri Tosun, Omar Imeri (Mert Yılmaz dk. 90+4), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Yusuf Sertkaya dk. 74), Brazao, Ahmet Aslan (Ege Bilsel dk. 74), Hotic, Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi

Yedekler: Haqi, Berşan Yavuzay, Sıraç, Adem Metin Türk, Furkan Apaydın, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Enes Öğrüce

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Ayberk Karapo, Vargas (Adekanye dk. 15) Lindseth, Benrahou (dk. 68), Toure, Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 90+1), Diony

Yedekler: Ada İbik, Emre Akboğa, Saim Sarp Bodur, Muhammed Kiprit, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Umut Can Aslan

Teknik sorumlu: Ahmet Pektaş

Gol: Hotic (dk. 87 pen.) (Bodrum FK), Ayberk (dk. 15), Diony (dk. 90+3) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Omar Imeri, Brazao, Yusuf Sertkaya(Bodrum FK), Benrahou, Toure (Manisa FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum FK, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi

Bodrum FK, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi
