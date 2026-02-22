Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
15. dakikadaki Manisa FK atağında Toure'nin uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ayberk düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Hotic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
90+3. dakikada Osman'ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta arka direkte bulunan Diony'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Hakemler: Süleyman Bahadır, İbrahim Ethem Potuk, Oğuzhan Yazır
Bodrum FK: Bahri Tosun, Omar Imeri (Mert Yılmaz dk. 90+4), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Yusuf Sertkaya dk. 74), Brazao, Ahmet Aslan (Ege Bilsel dk. 74), Hotic, Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi
Yedekler: Haqi, Berşan Yavuzay, Sıraç, Adem Metin Türk, Furkan Apaydın, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Enes Öğrüce
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Ayberk Karapo, Vargas (Adekanye dk. 15) Lindseth, Benrahou (dk. 68), Toure, Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 90+1), Diony
Yedekler: Ada İbik, Emre Akboğa, Saim Sarp Bodur, Muhammed Kiprit, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Umut Can Aslan
Teknik sorumlu: Ahmet Pektaş
Gol: Hotic (dk. 87 pen.) (Bodrum FK), Ayberk (dk. 15), Diony (dk. 90+3) (Manisa FK)
Sarı Kartlar: Omar Imeri, Brazao, Yusuf Sertkaya(Bodrum FK), Benrahou, Toure (Manisa FK) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrum FK, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?