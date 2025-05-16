Bodrum FK Trabzonspor Maçına Kilitlendi - Son Dakika
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Bodrum FK Trabzonspor Maçına Kilitlendi

Bodrum FK Trabzonspor Maçına Kilitlendi

Jose Morais, Trabzonspor maçının ligde kalma için kritik olduğunu vurguladı.

16.05.2025 13:51
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Takım olarak en iyisini gösterip kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Önümüzdeki maçı kazanırsak sonuçlar istediğimiz gibi giderse ligde kalma ihtimalimizin arttığını görüp, ondan sonra tekrar hedef tazeleyebiliriz" dedi.

Trendyol Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Bodrum FK, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik direktör Jose Morais yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Bodrum temsilcisi, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Teknik heyet ve futbolcular, saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde değerlendirip ligde kalma yolunda sezonun en kritik mücadelelerinden birinden galip çıkmak istiyor.

Jose Morais: "Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz"

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Bizim için her maç aynı yoğunlukta oldu oynayacağımız maç kadar önemli maçlar oynadık. İyi maçlarda oynadık ama belki bazı fırsatları değerlendirebilseydik bugün daha farklı durumda olabilirdik. Trabzonspor ligde hep zirveye oynamış bir takım, kaliteli oyuncuları var. O açıdan kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Daha önce 2 kere kupa ve lig olmak üzere deplasmanda karşılaştık. Orada kazanmaya yakın maçlar oynadık. Bu kez taraftarımızın önünde oynama fırsatımız olacak. Bireysel ve takım olarak sürekli gelişim göstermeye çalışıyoruz. Takım olarak en iyisini gösterip kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Ligde kalabileceğimizi düşündüğüm için maç maç bakıyorum. Geleceğe dair konuşmak için önümüzdeki maçta alacağımız sonuç çok önemli. Önümüzdeki maçı kazanırsak sonuçlar istediğimiz gibi giderse ligde kalma ihtimalimizin arttığını görüp, ondan sonra tekrar hedef tazeleyebiliriz. Durum hala kendi elimizde, biz maçları kazandığımız sürece şansımız devam edecek. Bu karşılaşma Samsunspor maçı ile oynadığımız seviyede bir mücadele olacak. Hala o maça değiniyorum çünkü o maçta sonucun adil olmadığını düşünüyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Trabzonspor Maçına Kilitlendi - Son Dakika

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