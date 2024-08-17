Bodrum FK, transfer çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK, transfer çalışmalarına devam ediyor

Süper Lig takımlarından Bodrum FK, Eyüpspor maçı öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. George Puşcaş ve Zymer Bytyqi'nin ardından yeni bir transfer daha yapılması bekleniyor.

17.08.2024 11:54
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Süper Lig'de 2'nci hafta müsabakasında pazartesi akşamı deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Bodrum FK bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar son olarak İtalya'nın Genoa takımında Rumen golcü George Puşcaş'ı kadrosuna dahil ederken, Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yi de listesine ekledi. İleri uç hattını güçlendirmek için mesai harcayan Ege ekibinin şu an bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü, önümüzdeki hafta transferin resmiyet kazanacağı bildirildi.

Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor'da da forma giyen deneyimli golcü, kariyerinde Sandnes Ulf, Salzburg, Viking ve Olympiakos'ta da görev yaptı. Kosovalı futbolcu, Süper Lig'de 104 karşılaşmaya çıkıp 11 kez ağları sarstı. Öte yandan Bodrum Futbol Kulübü, 24 yaşındaki forveti Koray Kılınç ile resmen yollarını ayırdı. Transfer yasağını kaldıran Erzurumspor FK'nın Koray ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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