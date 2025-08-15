Bodrum FK, Zorlu Sivasspor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasmandır. Biz de iyi hazırlanıyoruz, inşallah istediğimiz sonuçla döneceğiz" dedi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında sahasında aldığı beraberlik sonrası galibiyet arayışında olan yeşil-beyazlılar, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

"Sivasspor zor bir deplasman"

Zorlu maç öncesinde değerlendirmelerde bulunan Burhan Eşer, "Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasmandır. Orada uzun yıllar bulundum, yakından tanıyorum. Biz de iyi hazırlanıyoruz, inşallah istediğimiz sonuçla döneceğiz" dedi.

"Her an her şey olabilir"

Transfer sürecine de değinen Eşer, "Geçen hafta aldığımız beraberlik bizim için 2 puan kayıptı. Buna rağmen 4-5 net pozisyon bulduk, galibiyete yakındık. Lig uzun bir maraton; oyuncularımın istek ve arzusu memnuniyet verici. Transfer dönemi devam ediyor. Giden de olabilir gelen de. Her an her şey olabilir. Puşcaş ve Okita bizimle çalışıyor ancak yabancı kontenjanı nedeniyle görüştükleri kulüplerle anlaşmaları halinde ayrılabilirler" ifadelerini kullandı.

Enes Öğrüce: "Bu sene daha iddialıyız"

Yeşil-beyazlı ekibin genç oyuncusu Enes Öğrüce ise hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, "Geçen sene belki istediğimiz yerde bitiremedik ama çok şey öğrendik. Bu sezon daha iddialıyız, ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz. Sivasspor deplasmanında galibiyet alıp lige güçlü bir giriş yapmak istiyoruz. Hocam şans verirse sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. - MUĞLA