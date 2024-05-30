Bodrum Futbol Kulübü Süper Trendyol Lig\'e yükseldi

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Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Trendyol Lig'e yükseldi. Yeşil-beyazlıların tarihi zaferi Bodrum'da coşkuyla kutlanıyor.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda müsabakayı 3-1 kazanan Bodrum FK, play-off şampiyonu olup Süper Lig'e yükseldi.

Bodrum Belediye Meydanı ve Turgutreis Atatürk Meydanı'ndaki dev ekranlardan maçı izleyen binlerce Bodrumlu taraftar, büyük heyecan yaşadı. Maç sonunda heyecan yerini coşkuya bıraktı. Meşaleler yakıp, marşlar ve şarkılar söyleyen taraftarlar takımlarının tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkışını kutluyor. - MUĞLA