Bodrum FK Transferde Sürpriz Peşinde - Son Dakika
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Bodrum FK Transferde Sürpriz Peşinde

Bodrum FK Transferde Sürpriz Peşinde

Bodrum Futbol Kulübü Asbaşkanı Selahattin Polat, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve sürprizlerin olabileceğini söyledi. Takım, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

11.09.2024 13:33
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Bodrum Futbol Kulübü Asbaşkanı Selahattin Polat, transfer çalışmalarının sürdüğünü, sürprizlerin de olabileceğini söyledi.

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip ligdeki ikinci galibiyetini almak istiyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam etti ve ardından dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Caner Tuna da antrenmanı takip etti.

Selahattin Polat: "Transferde sürprizler olabilir"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selahattin Polat, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve sürpriz isimlerin olabileceğini söyleyerek, "Ligin 5. haftasında Başakşehir'le oynayacağız. Şu ana kadar takımımız biraz talihsiz sonuçlar aldı ama gayet iyi gidiyor. Motivasyonları çok güzel, idmanlarda futbolcularımız neşeli, moralleri yerinde. Bundan sonra daha iyi gideceğine inanıyoruz. Yeni transferlerimiz geldi, transfer döneminin kapanmasına biraz daha zaman var, belki sürprizler olabilir. Belki başka oyuncular da gelebilir, neden olmasın. Taraftarlarımız her zaman bizi destekledi. Yine de desteklemeye devam etsinler. Biz inşallah onları üç senedir utandırmadık yine utandırmayacağız. Temennimiz bu maç için galibiyettir ve inşallah ikinci galibiyetimizi de burada Başakşehir karşısında alırız" diye konuştu.

İsmet Taşdemir: "Cevabımızı sahada vermeyi uygun görüyoruz"

Bu hafta oynayacakları Başakşehir maçını değerlendiren Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Son dönemde aramıza Seferi ve Ajeti katıldı, 1 kişi daha gelecek muhtemelen. Burak'la, Omar gitti, kadro sayımız hemen hemen aynı sadece oyuncu değişikliklerine ihtiyacımız oldu. Belli bir noktadan sonra sıkıntılar yaşadığımızı gördük, gerçekçi bakıyoruz. Dolayısıyla da bunları aşmak için aramıza yeni oyuncular kattık. Bu bir süreç ve bir alışma dönemi de var. Dolayısıyla çok kısa vadede belki katkı sağlayamayabilirler. Bu risk de var ama uzun vadede mutlaka gelen arkadaşlarımızın takımımıza katkısı olacaktır. İyi bir takımla oynayacağız, ligimizde dört büyük kulübün haricinde şampiyonluk yaşamış iki takımdan biri son dönemlerde bu sezonu da erken açtılar ve Avrupa'da çok başarılı ilerliyorlar. Oyun kaliteleri, oyuncu kaliteleri bence çok iyi. Dolayısıyla da şu anda ligimizdeki en formda, en iyi takımlardan bir tanesiyle oynayacağız. Bizim için zor bir maç. Her maç olduğu gibi biz de hazırlanıp mücadele gücümüzü doğru bir şekilde ortaya koyup, son maçta yaptığımız hataları yapmadan, ligin başlangıcında yaptığımız başarılı işleri tekrar yaparak maçtan mutlu ayrılmak istiyoruz. Çünkü hakikaten önemli bir rakip ve gerçekten iyi takım. Biz cevabımızı sahada vermeyi uygun görüyoruz. Çünkü biz iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Evet bu lig hakikaten çok farklı, çok kaliteli, çok iyi ayakların olduğu ve çok önemli bir lig. Bu ligde oynamak gerçekten zor. Mücadele etmek zor, bunu da biliyoruz. Arkadaşlarımız yeni geldi, onların uyum sürecini de atlattıktan sonra daha iyi bir konuma gelebiliriz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Arlind Ajeti: "Bodrum FK için elimden geleni yapacağım"

Takımın yeni futbolcularından Arlind Ajeti ise, "Öncelikle burada olduğum için mutluyum. Türkiye'de daha önce oynayan arkadaşlarım olduğu için Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Burada elimden gelen performansı sergileyip, Bodrum için elimden geleni yapıp, hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz. Bodrum için elimden geleni yapacağım. Başkanımızın, yönetimimizin, kulüp çalışanlarının, oyuncuların oluşturmuş oldukları konsept hoşuma gitti. Bodrum'un hedefleri için elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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