Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika
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Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu

Burdur\'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası\'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu

Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı. Muğla Şampiyonu olarak antrenör Murat Seyhan yönetiminde müsabakaya katılan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, grup maçlarında 3 galibiyet alarak yarı finale yükseldi. Yarı finali 18-8 ve final maçını da 11-9 skorlarla kazanan okul, Bölge Şampiyonu oldu. Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu oyuncuları Gültekin Doruk Taşloğlu, Yılmaz Çınar Taşlıoğlu, Mustafa Poyraz Keskin ve Murat Kaan Kizmaz Mardin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılacak.

06.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:41
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Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

Merkez Spor Salonu'ndaki Yıldız Erkekler 3x3 Basketbol Bölge Birinciliği 3-5 Nisan'da oynandı.

Muğla Şampiyonu olarak antrenör Murat Seyhan yönetiminde müsabakaya katılan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyonada grup maçlarında 3 galibiyet alarak yarı finale yükseldi.

Yarı finali 18-8 ve final maçını da 11-9 skorlarla kazanan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Bölge Şampiyonu oldu.

Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu oyuncuları Gültekin Doruk Taşloğlu, Yılmaz Çınar Taşlıoğlu, Mustafa Poyraz Keskin ve Murat Kaan Kizmaz Mardin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika
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