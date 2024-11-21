Salon: Bodrum
Hakemler: Tomi Panov, Sava Cetkovic, Ngadhnjim Shabani
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Juskaite 26, Traylor 21, Pelin Bilgiç 14, Ferrari 3, Gizem Tüzün 2, Yağmur Taşar 10, Melis Gülcan 2
Piestanske Cajky: Mitrashinovikj 8, James 25, Herminjard 15, Tausova 9, Igbokwe 12, Buknova 4, Moravcikova, Jakubcekova, Vandlikova
1. Periyot: 15-19
Devre: 35-44
3. Periyot: 53-53
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 78-73 yendi.
Son Dakika › Spor › Bodrum, Piestanske Cajky'yi 78-73 Yendi - Son Dakika
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