SPOR Bodrumspor'da Fikret Öztürk memnun - Son Dakika
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SPOR Bodrumspor'da Fikret Öztürk memnun

04.10.2022 15:31

Bodrumspor'da Fikret Öztürk memnunFırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda ilk haftaları lider geçtikten sonra son 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle düşüşe geçen Bodrumspor'da onursal başkan Fikret Öztürk, takımdan memnun olduklarını söyledi.

Bodrumspor'da Fikret Öztürk memnun

Fırat AKAY/ BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda ilk haftaları lider geçtikten sonra son 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle düşüşe geçen Bodrumspor'da onursal başkan Fikret Öztürk, takımdan memnun olduklarını söyledi. Ligde bu hafta evinde Sakaryaspor'la karşılaşacak yeşil-beyazlılarda eksik bulunmazken, antrenmanı izleyen onursal başkan Fikret Öztürk, oyuncular ve teknik heyetle bir araya gelerek motivasyon konuşması yaptı. Öztürk, "Nasıl ilk 3 maçı hiç beklenmedik şekilde aldıysak son 3 maçta beklenmedik şekilde puan alınmayabilir. Arkadaşlarımız canı yürekten gerçekten çalışıyorlar. Takım oyuncularından son derece memnunuz" dedi.

Ligdeki ilk 7 maçta takımın performansının çok iyi olduğunu belirten Bodrumspor Onursal Başkanı Fikret Öztürk, futbolculara, "Biz takımın yöneticileri olarak, para yatıran insanlar olarak takımımızdan mutluyuz. Havaya girmeye gerek yok. Gidebildiğiniz kadar gidin. Geçenlerde gördünüz, 50 bin nüfuslu bir ada milli takımı yendi. Buradan güzel bir takım çıkar. Biz şunu getireceğiz, bunu getireceğiz diye bir şeyimiz yok. Takım oyuncularından son derece memnunuz" şeklinde mesaj verdi.

TAŞDEMİR: SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ

Sakaryaspor maçı ile birlikte galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "İlk 7 hafta bitti. Başlangıç çok iyiydi. Son 3 maçta Altay maçı hariç özellikle Rizespor maçında kaleciyle karşı karşıya 5 tane pozisyon var. Buna becerisizlik de diyebiliriz ama ben hep takımın pozisyona girmesi taraftarıyım. Son 3 maçta 2 mağlubiyet aldık. Oyunlara baktığımızda gerçekten oyunsal anlamda bizi ezen durumla karşılaşmadık. Hep biz aktif ve üretmeye çalışan takım olduk. Ligde oyun olarak çok farklı oynuyorsunuz ama çok ufak da olsa şans verdiğiniz zaman rakip değerlendirebiliyor. Bizim de değerlendirebileceğimiz zamanlar illaki gelecek, nasıl sezon başı ilk 4 maçta değerlendirdik, bundan sonra da değerlendireceğiz ki ben bu konuda takımıma çok güveniyorum" dedi.

"Belki isim olarak çok büyük isimlerimiz yok ama kalite anlamında çok büyük oyuncularımız var" diyen teknik direktör Taşdemir, "Bu hafta rakibimiz Sakaryaspor'la geçen sene aynı gruptaydık ama geçen sene ve bu sene arasında çok sular değişti. Sadece bizde çok değişmedi, bizim takımımız duruyor, onlar da çok değişti. İyi oyuncuları var, iyi de oynuyorlar ve puan tablosunda bizim bir üstümüze çıktılar. Keyifli bir maç bizi bekliyor diyebilirim. İnşallah 3 puan alırız ve seri yakalama peşine gidebiliriz. Bu hafta takımda eksik yok ama daha 4 gün var ne olur bilemeyiz" diye konuştu.

KORAY HAZIR

Sakatlığının sona erdiğini belirten futbolculardan Koray Kılınç, "Sakatlığımda 2 aylık bir süreç geçti. Şu an için iyi bir şekilde geri döndüm. Teknik ekip ve yönetimimiz bu konuda bana çok yardımcı oldu. İyi hissediyorum. İlk maçımı oynadım, güçlü bir şekilde devam ediyorum. Takımımız ve hocalarımız iyi. Bize destek veriyorlar. Çok iyi başladık, sonradan ligin diğer takımları da toparlamaya başladı ama güzel devam ediyoruz. İnşallah bu hafta güzel bir galibiyetle devam ederiz. En kısa zamandan ilk 11'de oynayıp, kulübüme gereken verimi verip takıma en çok katkı sağlayan biri olarak Süper Lig'de oynamak istiyorum. Geldiğim yer olan Trabzonspor'a dönmek istiyorum. Oradan da inşallah en büyük hedefim Avrupa" dedi.

OSMAN ÇOK MUTLU

Bodrumsporlu futbolculardan Osman Kocaaga ise şöyle konuştu:

"İlk 7 haftayı bence iyi tamamladık. Her hafta rakiplerimizi analiz ederek devam ediyoruz. Bu hafta Sakarya maçını analiz edeceğiz. Geçen hafta Rize'de mağlup olduk, onun da analizini çıkarıp hatalarımızı görerek Sakarya maçına hazırlanmak istiyoruz. Ben bu sene takıma yeni katıldım, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her hafta daha iyiye gidiyoruz, çalışmalarımız tempolu bir şekilde devam ediyor."

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Kaynak: DHA

Fikret Öztürk, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Bodrumspor'da Fikret Öztürk memnun - Son Dakika

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