Bodrumspor, Hatayspor'u 1-0 Yendi

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(ANKARA)-Süper Lig'in 25. hafta açılış maçınada Bodrumspor ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Sipay Badrum FK Atakaş Hatayspor'u konuk etti Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda saat 30.00'de başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

George Puçcaş'ın 41. dakikada attığı golle Bodrumspor Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Bodrumspor sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.