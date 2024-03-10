Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Merinos Voleybol\'u mağlup ederek play-off finaline yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde Bodrum spor Kadın Voleybol Takımı son maçında Merinos Voleybol'u 3-0 mağlup ederek, adını play-off finaline yazdırdı.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bodrumspor, play-off grup maçları kapsamında bugün Merinos Voleybol ile karşılaştı. Bodrum'un İncileri ilk seti 27-25 önde kapattı. Yeşil-beyazlı ekip ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-19 geçerek sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrumspor, adını play-off finaline yazdırırken, maç sonunda oyuncular, teknik ekip ve taraftar büyük sevinç yaşadı.
"Bodrum'a spor tesisleri lazım"
Takımın finale kalmasından dolayı çok duygusal anlar yaşadığını söyleyen Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Çok sevinçli bir haber, çok duyguluyum. Kızlarımız, Merinos'u da 3-0 yenerek Sultanlar Ligi'ne çıkmak için play-off finallerine kaldı. Yarı finali geçtiler ve ilk 4'e kaldılar. İlk 4'ün 2 takımı Sultanlar Ligi'ne çıkacak. Ben oradaki misyonumu tamamladım. Hangi branşa girsek kafayı oynuyoruz, takımları çıkartıyoruz. Tesisler eksik o yüzden buraya girdim. Ağlamak istiyorum. Bodrum'da binlerce kız çocuğumuz var. Bu çocukların rol modelleri Zehra ablaları var. Savunma bakanları, posterlerini astıkları Vargas'lar var. Bu takım çıktı ve maçları Bodrum'da oynamazsa olur mu? 2024'te Bodrum'a yakışır mı? Takımlar çıkar çıkmaz önemli değil. Ama Türkiye'nin en yeni ve en medeni yeri Bodrum'a 'Medeniyet medeniyet' diyorsunuz ama Bodrum'un tesisleri de medeni olsun. Bu çocuklara spor yapmak için en güzel şeyler yapılsın. Süper Lig'e, Sultanlar Ligi'ne, Efeler Ligi'ne çıkan takımlara hak ettiği tesisleri yapalım ve burada oynasınlar. Başarıları ben yaptım demeyin. 11.5 milyonluk bir takım ve bu ligin en ucuz takımı. Ben bir aylık süre vermiştim, bırakacaktım görevi. Ben gitmeyeyim, siz gidin. 10 milyonu biz bulalım. Haziranda verilecek 1.5 milyonu daha alamadık. 750'sini zor aldım. Bu takımı hep beraber ve yardımlaşarak bilet sattık. Parayı ödedik ve oraya yolladık. Bugün çok duyguluyum. Allah hepsinden razı olsun. Tesis yok, doğru düzgün yemekleri yok. En ucuz takım play-off finalinde. İnananlar asla kaybetmez. Bodrum sporcuları en güzel tesislere layık. Bodrumlular Zehra ablalarını, Vargas ablalarını izlemeye layık. İnşallah play-off finalinden çıkar. Biz de tesisleri yaparız. Ufak kız çocuklarımızda ablalarını rol modellerini burada izleyebilirler" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Merinos Voleybol'u mağlup ederek play-off finaline yükseldi - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Emre Turan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Hakan Bozkurt, Gürkan Alver, Hasan Küçcük ve Muhammet Çavuşoğlu oldu.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında oynanan Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, hakemlerin kulübün emeklerini hiçe saydığını belirterek TFF'yi göreve çağırdı.
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı, Kayseri'de gerçekleştirildi. 870 metre uzunluğundaki pistte 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı. Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu. Ödüller, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen ve sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın bıyık bırakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da her iki takım da gol bulamayınca maç berabere tamamlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?