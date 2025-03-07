Bodrumspor, Kasımpaşa'yı 1-0 Yendi

(ANKARA)-Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Bodrumspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Sipay Bodrum FK sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Bodrumspor 73. dakikada Fredy'nin attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bodrumspor sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.